وزير العدل: الحكومة تدعم توفير فرص عمل لشريحة قصار القامة

2024-07-13 14:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد وزير العدل، خالد شواني، اليوم السبت، أن الحكومة تدعم توفير فرص عمل لشريحة قصار القامة.وذكرت وزارة العدل، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير العدل خالد شواني، استقبل في مكتبه الرسمي مجموعة من أعضاء جمعية قصار القامة".وقال شواني، خلال اللقاء إن "وزارة العدل تقدم كل الدعم لهذه الشريحة المهمة كالتزام قانوني ووظيفي، وذلك في إطار عمل دائرة حقوق الإنسان التابعة للوزارة".وأكد أن "الحكومة الحالية تدعم هذه الفئة من خلال توفير فرص العمل والدعم المباشر"، مشيرًا إلى "أهمية ضمان حقوقهم في المجتمع وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم".من جانبه، عبر الوفد عن "شكره وامتنانه للوزير لدعمه المتواصل وحسن استقبالهم"، مؤكدين على "أهمية استمرار هذا التعاون المثمر لتعزيز حقوقهم ومكانتهم في المجتمع".