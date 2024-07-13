العمليات المشتركة: الشروع بعملية بحث وتفتيش واسعة في ديالى

2024-07-13 14:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت قيادة عمليات المشتركة، اليوم السبت، الشروع بعملية بحث وتفتيش واسعة في محافظة ديالى.وذكرت قيادة العمليات في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "الحاقاً ببيان العملية التي نفذت يوم أمس في بساتين العيط ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى والتي أسفرت عن قتل إرهابيين اثنين أحدهما المجرم المكنى ( ابو الحارث) ما يسمى مسؤول خان بني سعد ضمن قاطع ديالى، فقد شرعت قوة بإمرة قائد عمليات ديالى، اليوم السبت، بعملية بحث وتفتيش واسعة في المنطقة ذاتها لغرض تعزيز الأمن والاستقرار ضمن هذا القاطع".