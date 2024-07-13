وزير العمل يوقع على مهام عمل وحدات رعاية الطفولة بالعراق مع اليونيسف

2024-07-13 14:12:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وقّع وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيس هيئة رعاية الطفولة أحمد الأسدي، اليوم السبت (13 تموز 2024)، على مهام عمل وحدات رعاية الطفولة في العراق مع منظمة اليونيسف، فيما أكد الاستمرار في الجهود لتوفير بيئة تضمن لكل طفل حقوقه الأساسية وتتيح له الفرصة لتحقيق إمكانياته الكاملة.

وقال الأسدي في كلمته باحتفالية يوم الطفل العراقي التي تقيمها هيئة الحماية الاجتماعية بالتعاون مع اليونيسف، بحسب المكتب الإعلامي للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، إن "وزارة العمل وخاصة هيئتي رعاية الطفولة والحماية الاجتماعية عملتا على ضمان حقوق الأطفال في التعليم الجيد، وأطلقت المنحة للأطفال من أبناء العوائل المتعففة لضمان استمرارهم في الدراسة، فضلاً عن الرعاية الصحية الشاملة".

وفقا للبيان، كشف الوزير أن "عدد الأطفال الأفراد المشمولين بالإعانة الاجتماعية بلغ 3 ملايين و479,523 طفلاً، وهو أكبر رقم تصل إليه الوزارة"، مشيراً إلى أن "الوزارة عكفت على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة في البلاد التي تضمن تنمية الطفل حتى سن الثامنة وتأمين احتياجاتهم".

وأوضح أن "جهود الوزارة ومن خلال اللجنة الوطنية العليا لرصد الانتهاكات بحق الأطفال تكللت بإخراج العراق من لائحة استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة"، لافتاً إلى أن "جهود الوزارة مستمرة في توفير بيئة آمنة لحماية الطفل وتعمل بالتعاون مع مجلس النواب على إعداد مشروع قانون حماية الطفل الذي تمت القراءة الأولى له وبانتظار القراءة الثانية تمهيداً للتصويت عليه".