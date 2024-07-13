2024-07-13 14:18:07 - المصدر: منصة إيشان

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، بأن القوات الإسرائيلية استهدفت محمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة “حماس”، بغارة جوية في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن “محاولة الاغتيال لمحمد الضيف جرت أثناء وجوده في مبنى إلى جانب خيام النازحين” في منطقة المواصي بخان يونس، حيث […]

ظهرت المقالة إسرائيل تستهدف محمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام بغارة جوية جنوب قطاع غزة أولاً على ايشان.