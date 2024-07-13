2024-07-13 14:18:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت قيادة عمليات المشتركة، اليوم السبت، الشروع بعملية بحث وتفتيش واسعة في محافظة ديالى. وذكرت قيادة العمليات في بيان ورد لمنصة “إيشان”، أنه “الحاقاً ببيان العملية التي نفذت يوم أمس في بساتين العيط ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى والتي أسفرت عن قتل إرهابيين اثنين أحدهما المجرم المكنى (ابو الحارث) ما يسمى مسؤول خان بني […]

ظهرت المقالة العمليات المشتركة تنفذ عملية تفتيش واسعة في ديالى للبحث عن الإرهابيين أولاً على ايشان.