حصان هارب من موكب حسيني يصيب 7 اشخاص بجروح جنوبي العراق

2024-07-13 15:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي بمحافظة الديوانية، اليوم السبت، أن حصاناً هرب من احد المواكب الحسينية وتسبب بإصابات بليغة لعدد من المواطنين.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "حصاناً هرب من احد المواكب الحسينية في قضاء (عفك) شرقي الديوانية اثناء عملية الاستعراض بالتشابيه، وتسبب بإصابة 7 مواطنين اثنان منهم بحالة خطرة".

وبين المصدر، أن "الفرق الطبية التي حضرت بمكان الاستعراض، تمكنت من إسعاف المصابين ونقلهم للمشفى لغرض تلقي العلاج، بدورها تمكنت القوات الامنية لاحقا من السيطرة على الحصان الهارب".