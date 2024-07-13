2024-07-13 15:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم السبت، بقيام فتاة مراهقة بالانتحار داخل منزلها في مدينة بعقوبة مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فتاة مراهقة من مواليد 2007 تسكن في حي المعلمين بمدينة بعقوبة، قامت بشنق نفسها بواسطة شال داخل المنزل".

وللفت المصدر إلى أن "القوات الأمنية نقلت جثتها للطب العدلي وفتحت تحقيقاً لمعرفة أسباب الحادث".

يشار إلى أن هذه الحالة هي الثانية اليوم في محافظة ديالى، حيث أصيبت فتاة مراهقة بحروق خطيرة، جراء محاولة الانتحار بسبب رسوبها في الدراسة، في ناحية بهرز جنوبي مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طالبة في مرحلة الثالث المتوسط من مواليد 2009 حاولت الانتحار بحرق نفسها بمادة البنزين في ناحية بهرز جنوبي بعقوبة مركز محافظة ديالى".

ولفت المصدر إلى أن "الفتاة أصيبت بحروق بليغة وحالتها خطيرة ونقلت الى مستشفى بعقوبة"، مبيناً أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن سبب محاولة الانتحار هو جراء الحالة النفسية بسبب الدراسة وعدم نجاحها بالمواد كافة".