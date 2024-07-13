البصرة تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاحد

2024-07-13 15:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

أعلن رئيس مجلس محافظة البصرة خلف البدران عن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد (14 تموز 2024)، لجميع الدوائر التابعة للحكومة المحلية وذلك بمناسبة السابع من محرم الحرام باستثناء الدوائر الخدمية والأمنية.

وقال البدران لـ"بغداد اليوم" إن "مجلس محافظة البصرة اتخذ قرارا بتعطيل الدوام الرسمي غدا الأحد حيث ارسل القرار الى المحافظ لابلاغ الدوائر المعنية بالعطلة".

وأضاف، إن "الدوائر الخدمية والكوادر الصحية والأمنية يجب أن يكون فيها دوام ولو بوجبات مختلفة وذلك دعما للمواكب الحسينية، مع استمرار عمل".