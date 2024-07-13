منصة اكس قد تواجه غرامات بملايين الدولارات

2024-07-13 15:08:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اتهم الاتحاد الأوروبي الشبكة الاجتماعية إكس تويتر سابقا بعدم الامتثال لقانون الخدمات الرقمية فيما يتعلق بمكافحة المعلومات المضللة والمحتوى غير القانوني. وقالت المفوضية الأوروبية إن سياسة القراد الأزرق على إكس تضلل المستخدمين ، حيث يمكن شراؤها 8 دولارات شهريا ، مما يسمح للمهاجمين بانتحال شخصيات مشهورة. كما لم توفر المنصة أرشيفا للإعلانات يمكن الوصول إليه ومحدودية وصول الباحثين إلى البيانات. يجب على اكس الآن الدفاع عن نفسها واقتراح تدابير لمعالجة مخاوف الاتحاد الأوروبي. يمكن أن يؤدي انتهاك بدل الإقامة اليومية إلى غرامات تصل إلى 6 ٪ من إيرادات الشركة العالمية.