الكرملين: روسيا لا تستبعد أي شيء بشأن إحياء اتفاق تصدير الحبوب

2024-07-13 15:08:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ذكر ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين اليوم الجمعة إن روسيا لا تستبعد أي سيناريوهات تتعلق بإمكانية استئناف الاتفاق بشأن صادرات الحبوب عبر البحر الأسود ، الذي لم يعد ساريا. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس بعد لقائه بنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنهما ناقشا سلامة الملاحة في البحر الأسود ، بما في ذلك اتفاق بشأن صادرات الحبوب. ووافقت روسيا على اتفاق توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة ، وسهلت الاتفاقية التي مدتها عام واحد عبور الصادرات الزراعية الروسية والأوكرانية عبر البحر الأسود قبل انتهاء صلاحيتها في يوليو 2023. وردا على سؤال اليوم حول إمكانية استئناف الاتفاق في ضوء تصريحات أردوغان ، قال بيسكوف: الكرملين لا يستبعد أي اتفاقات. لقد صرح الكرملين ، وكذلك الرئيس فلاديمير بوتين مرارا وتكرارا أنه منفتح على الحوار.