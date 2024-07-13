السياحة تسهم بـ800 مليار يورو في اقتصاد أوروبا خلال 2024

2024-07-13 15:08:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

يؤكد تقرير جديد صادر عن لجنة السياحة الأوروبية حول الإنفاق السياحي واتجاهات السفر، نشر في الربع الثاني من عام 2024، أن الطلب على هذه المنطقة لا يزال مرتفعا للغاية. هناك شيء ما يتداخل مع العطلة الصيفية في أوروبا ، حتى مع درجات حرارة الصيف القياسية ، والأسعار الباهظة للفنادق الفاخرة والمواقع السياحية المزدحمة ، على الأقل في الوقت الحالي. وفقا لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة ، من المتوقع أن ينفق السياح الأجانب مبلغا قياسيا قدره 800 مليار يورو في أوروبا هذا العام ، وهو ما يزيد بنسبة 37 ٪ عما كان عليه قبل الوباء وبلغ 583 مليار يورو ، وفقا لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة. ويقول التقرير أيضا إن عدد الزوار من الخارج ارتفع بنسبة 6 ٪ مقارنة بعام 2019 ، وهو رقم قياسي جديد لأوروبا.