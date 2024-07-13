قرابة ألف شخص يستلمون رواتب تقاعد "وزراء" في إقليم كردستان "دون مناصب"

2024-07-13 15:12:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

كشف عضو اللجنة المالية السابق أحمد الحاج رشيد، اليوم السبت (13 تموز 2024)، عن وجود 960 شخصا يستلمون رواتب وتقاعد وزراء في إقليم كردستان دون أن تكون لهم مناصب وزارية.

وقال الحاج رشيد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "يوجد 960 شخصا يستلمون رواتب تقاعد وزراء، رغم أنهم لم يتسلموا أي وزارة أو منصبا مهما في حكومة الإقليم طيلة الفترة الماضية".

وأضاف أن "تقاعد الوزير والبرلماني في إقليم كردستان هو 4 ملايين و200 ألف دينار، وهذا يشكل عبئًا وثقلا على الموازنة المالية، بسبب وجود هذه الأعداد من رواتب الدرجات العليا".

وفي وقت سابق كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، عن ما اسماها "مفارقات" في آلية توزيع الدرجات الوظيفية بين موظفي الدولة في الموازنة العامة 2023.

وقال المرسومي في منشور له على فيس بوك، إن "نسبة الدرجات العليا (أ) في إقليم كردستان قياساً إلى إجمالي تلك الدرجات في العراق يساوي ما نسبته 43% في وقت أن عدد موظفي الإقليم يساوي 658 ألفاً وبنسبة 16% من إجمالي عدد الموظفين في العراق".

وأضاف، أما "بالنسبة لوزارة الخارجية فهي الأكبر في الدرجات (أ) بعدد 118 درجة وبنسبة 15% من إجمالي تلك الدرجات في العراق مع أن عدد موظفيها 3778 موظفاً أي أن 15% من موظفيها هم من الدرجة (أ)".