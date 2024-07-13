"حيلة حزبية" في كردستان لاقناع الجماهير.. المشاهير ضمن المرشحين لانتخابات البرلمان

2024-07-13 15:12:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

كشف السياسي الكردي لقمان حسين، اليوم السبت (13 تموز 2024)، عن لجوء الأحزاب الكردية لأساليب جديدة لغرض إقناع الناخب.

وقال حسين في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "من بين تلك الأساليب هي ترشيح شخصيات مشهورة من الممثلين والمدونين والمؤثرين في السوشيال ميديا في انتخابات برلمان كردستان".

وأضاف أن "جميع الأحزاب سواءً التي في السلطة أو الأحزاب الأخرى، تدرك حجم المقاطعة الشعبية والنقمة لدى المواطنين، وبالتالي باتت تلجأ لترشيح شخصيات غير معروفة سياسية، ولكنها شخصيات فنية أو رياضية أو إعلامية، كون تلك الشخصيات لها جمهور، وهنالك أمل بكسبها الأصوات.

وكانت رئاسة إقليم كردستان، قد حددت يوم 20 من تشرين الاول لسنة 2024 موعدا لاجراء الانتخابات العامة لبرلمان إقليم كردستان العراق لدورته السادسة".

وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإن إجمالي عدد الناخبين في الدورة السادسة لانتخابات برلمان إقليم كردستان يبلغ ثلاثة ملايين و789 ألف ناخب، وقد أصدر منهم مليونان و901 ألف ناخب بطاقاتهم البايومترية لغاية أول أمس الإثنين.