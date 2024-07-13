العتبة العلوية المقدسة تضع خطة خاصة بزيارة العاشر من المحرم الحرام

2024-07-13 15:24:01 - المصدر: واع

النجف الأشرف – واع - حيدر فرمان

أعلنت الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة في محافظة النجف، اليوم السبت، عن استكمال جميع الاستعدادات الخاصة في ليلة العاشر من محرم الحرام.

وقال معاون رئيس قسم الشؤون الخدميّة حيدر العيساوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قسم الشؤون الخدميّة أعدَّ خطّة خدميّة متكاملة لدعم المواكب المعزّية طيلة أيام العشرة الأولى من شهر محرّم الحرام"، لافتاً الى أن "الخطة تشمل رفع السجّاد من محيط الصحن الشريف وإعادة تغطيته بـ(النايلون والكاربت الأحمر) استعداداً لاستقبال المواكب المعزّية من اليوم السابع إلى اليوم العاشر من شهر محرّم الحرام".

وأضاف أن "المساحة المقدّرة لفرش الكاربت الأحمر تبلغ 25 ألف متر مربع".

وتابع أن"هناك خطّة خاصّة لدعم المواكب الحسينيّة المعزّية في المدينة القديمة تتضمّن توفير مياه الشرب والموادّ الخاصّة بالتنظيف إذ وصلت إلى أكثر من 100 موكب في محيط الصحن الشريف بالإضافة إلى الطرق المؤدّية إلى الحرم العلويّ المطهّر"، مشيراً الى" تجهيز المواكب بمبرّدات الهواء والحاويات وأكياس النفايات وبعض المتطلبات الأخرى بالإضافة إلى وضع المجاميع الصحيّة وفتحها لخدمة الزائرين، وهناك خطّة لدعم دائرة صحّة النجف الأشرف من خلال فتحها للمراكز الطبيّة في محيط الصحن الشريف، وذلك بتوفير الأمور اللوجستيّة من فرش ومبردات هواء وكوادر خدمية ساندة لعمليات التنظيف خلال فترة الزيارة ".

ولفت الى أنّ "هناك خطة أخرى للتنسيق مع هيئة المواكب الحسينيّة في العتبة العلويّة المقدّسة، وكذلك قسم الشؤون الهندسية لتهيئة مكان لإقامة شعيرة المشاعل سيتمّ رفع السجّاد ووضع مادّتي (الرمل والنايلون) وتجهيزها بمبردات هواء لتلطيف الأجواء لاستقبال المواكب وأداء شعيرة المشاعل".