الإعمار تعلن نسب إنجاز مشروعين مهمين للماء في الأنبار وتؤكد قرب افتتاحهما

2024-07-13 15:24:01 - المصدر: واع

بغداد – واع - حسن الفوازأعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، اليوم السبت، نسب إنجاز مشروعين مهمين للماء في محافظة الأنبار، فيما أكدت قرب دخولهما حيز الخدمة.وقال المدير العام للمديرية العامة للماء في وزارة الإعمار، عمار عادل المالكي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الإعمار والإسكان، تمت زيارة محافظة الأنبار اليوم، لتفقد مشاريع الخطة الاستثمارية التي تنفذها المديرية العامة للماء أحد تشكيلات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، وتم خلالها تفقد مشروع ماء الفلوجة الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 4000 متر مكعب في الساعة، ويخدم حوالي 200 ألف نسمة من أهالي مدينة الفلوجة".وأضاف المالكي أن "المشروع يقع على مساحة 22 دونماً، وهو أحد المشاريع المهمة في الخطة الاستثمارية للمديرية العامة للماء"، منوهاً بأن "المشروع شهد توقفاً بعد تعرضه إلى تخريب من قبل عصابات داعش الإجرامية، وتمت إعادة العمل بقرار من المجلس الوزاري للاقتصاد في شهر كانون الثاني 2024".ولفت إلى أن "نسبة إنجاز المشروع بلغت 70‎%‎، والعمل يسير بوتائر متصاعدة في موقع المشروع، وبالإمكان إجراء تفقد لجميع المنشآت، وفي غضون أيام وقبل التعاقدية المحددة ستباشر الجهة المنفذة بالضخ لأهالي المنطقة".وأشار إلى أن "الزيارة تضمنت كذلك زيارة مشروع ماء البغدادي أحد مشاريع الخطة الاستثمارية المدرجة ضمن البرنامج الحكومي الذي تبنته الحكومة العراقية، والذي بلغت نسبة إنجاز عالية تقدر بحوالي 99‎%‎، ومن المؤمل أن يدخل حيز الخدمة ويشهد الافتتاح عن قريب".