من أربعة محاور.. النقل تفصل خطتها الخاصة بزيارة عاشوراء

2024-07-13 15:24:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – عباس الرحيمي

فصلت وزارة النقل، اليوم السبت، خطتها الخاصة بزيارة العاشر من شهر محرم الحرام، وفيما أشارت إلى أن الخطة ستكون من أربعة محاور، أكدت أنها ستكون متوافقة مع الخطة الأمنية.

وقال وكيل وزارة النقل، حازم الحفاظي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "خطة وزارة النقل الخاصة بزيارة عاشوراء، ستركز على نقل الزائرين إلى محافظة كربلاء المقدسة بالسيارات، كون الزيارة زيارة نقل وليست زيارة سير على الأقدام"، لافتاً إلى أن "الخطة ستكون على أربعة محاور: محور كربلاء المقدسة باتجاه بغداد، ومحور كربلاء المقدسة – بابل، ومحور كربلاء المقدسة - النجف الأشرف، وأخيراً محور كربلاء المقدسة - قضاء الحسينية ذهاباً وإياباً".

وأضاف الحفاظي، أن "التشكيلات التي ستشارك في هذه الخطة هي الشركة العامة لنقل المسافرين ومهمتها نقل الزائرين في محوري بغداد وبابل، والشركة العامة لإدارة النقل الخاص والتي ستشترك في جميع المحاور بوصفها اللاعب الأساس في نقل الزائرين في جميع الزيارات".

ولفت إلى أن "خطة النقل ستكون متوافقة مع الخطة الأمنية، إذ إن هناك لجنة مركزية للزيارة برئاسة وزير الداخلية، وهذه اللجنة اجتمعت مع اللجان الأمنية والخدمية أكثر من مرة وتم تنسيق العمل بين الخطط المذكورة وخطة النقل، وستكون ملاكات وزارة النقل موجودة في جميع المحاور بهدف التنسيق في عملية النقل مع القوات الأمنية".

وأكد أن "الخطة مرنة حسب كثافة الزوار على الأرض وتواجدهم في المحاور المختلفة للمحافظة، وستكون هناك عجلات للخزن وأخرى للخدمة"، مشيراً إلى أن "الخطة تستمر إلى ما بعد زيارة العاشر من المحرم وستكون ذروتها في يوم التاسع من المحرم وتستمر الى يوم الحادي عشرة منه".