مساعد مدرب النجف : مواجهة الميناء مهمة ونسعى لكسب النقاط الثلاث

2024-07-13 15:24:02 - المصدر: واع

النجف – واع – حيدر فرمانيخوض فريق النجف لكرة القدم مساء اليوم السبت مباراة هامة أمام نظيره الميناء لحساب الأسبوع الـ(38) والأخير من دوري نجوم العراق للموسم الحالي (2023-2024).وقال المدرب المساعد لفريق النجف حيدر نجم لوكالة الانباء العراقية (واع) إن" مباراة اليوم مهمة بالنسبة لنا اذ في حال حصولنا على النقاط الثلاث فسوف نحتل المركز الرابع وبالتالي الحصول على مشاركة خارجية".وأضاف أن " فريقنا لا يشكوا من اي غيابات وفريق الميناء فريق محترم ويمتلك قاعدة جماهيرية وهو فريق شبابي ، أضافة الى مدرب قدير وحققوا نتائج مميزة هذا الموسم ، لكننا عازمون على حسم اللقاء والحصول على الثلاث نقاط وبالتالي ننتظر ما يسفر عن لقاء زاخو والطلبة ".واوضح أن "هذا الموسم كان موسما شاقا وقويا، واللاعبون أدوا ما عليهم بعد الدعم الكبير من رئيس وأعضاء الهيئة الادارية خاصة بعد استلام المهمة من قبل الكابتن عبد الغني شهد حيث تغير شكل الفريق ونتائجه بعد أن كان بالمركز (16او 17) وصل الى المركز الرابع وهذه نقطة ايجابية ".