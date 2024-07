وزارة الداخلية تعتقل المجموعة المسؤولة عن تهديم سياج مدينة الألعاب في الناصرية

2024-07-13 15:32:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:ألقت قوة من شرطة محافظة ذي قار، بتوجيه من وزارة الداخلية، القبض على مجموعة من الأشخاص قاموا بتخريب السياج الخارجي لمدينة ألعاب الناصرية. وبحسب بيان لوزارة الداخلية فان عملية الاعتقال جاءت الاعتقال بناءً على مذكرات قبض قضائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وتجري السلطات حاليًا تحقيقا للكشف...

