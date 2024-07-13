2024-07-13 16:12:01 - المصدر: واع

القاهرة – واع – رشا محمدجدد العراق دعمه للقضية الفلسطينية وجميع القضايا التي تخص المنطقة العربية.وقال عضو مجلس النواب نائب رئيس البرلمان العربي النائب شعلان الكريم لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "القضية الفلسطينية هي الشغل الشاغل للعراق وجميع البلدان العربية والإسلامية نتيجة الظروف التي تمر على الشعب الفلسطيني"، لافتاً التي أنه "تمت مناقشة تقرير أعدته لجنة فلسطين في البرلمان العربي، وهنالك نقاط مهمة تم تثبيتها في هذا التقرير من أجل أن يتم رفعها الى الجامعة العربية وبقية البرلمانات والمنظمات الإنسانية".وأوضح أنه "تم أيضاً مناقشة الوضع في السودان وما يجري في السودان من مشاكل واقتتال بين الشعب السوداني"، مبينا أن "هذه المشاكل تصب بمصلحة أعداء الأمة العربية ونأمل بأن تكون هناك محاولات لتنجح الوساطات لنزع فتيل الأزمة في السودان".بدوره، قال عضو مجلس النواب النائب أحمد الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق دائماً سباق بدعم القضية الفلسطينية، ليس بالتصريحات، بل منذ أيام النكبة من العام 1948 وما قدمه الشعب العراقي تجاه هذه القضية، وبلا شك موقف الشعب العراقي هو الوحيد في تضامنه مع الشعب الفسطيني عندما قدم الشعب العراقي دعمه للمقاومة الفلسطينية في طوفان الأقصى ومنذ تسعة أشهر الشعب الفلسطيني يقدم التضحيات من أجل هذه القضية العربية الكبيرة".وأشار: "أكدنا خلال اجتماع البرلمان العربي على أن العراق شعباً وحكومة وبرلماناً مع القضية الفلسطينة بكل المواقف، وفي البرلمان العربي لدينا أعمال ونشاطات تخص القضية الفلسطينية لاسيما انشاء صندوق إعمار غزة ودعم الشعب العربي للشعب الفلسطيني بتصديه للكيان الصهيوني الغاصب"، مشيراً الى أن "العراق استقبل الجرحى الفلسطينيين ولا يزال يقدم الدعم المادي والمعنوي والسياسي لهم وأكدنا بالبرلمان العربي على استمرار دعمنا للقضية الفلسطينية، وليس هنالك مجاملات ولا تنازلات للكيان الصهيوني".