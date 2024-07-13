صناديق السندات العالمية تجذب تدفقات صافية للأسبوع الـ29 على التوالي

2024-07-13 16:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

واصلت صناديق السندات العالمية تلقي تدفقات مالية للأسبوع الـ29 على التوالي، وذلك على مدار فترة الـ7 أيام المنتهية في العاشر من تموز، وسط توقعات خفض الفدرالي للفائدة في ظل تراجع مستويات التضخم. ووفقاً للبيانات الصادرة عن سوق لندن للأوراق المالية، استقبلت صناديق السندات العالمية 9.75 مليار دولار من التدفقات الأسبوع الماضي، مقابل 12.28 مليار دولار في الأسبوع السابق له. وكان تقرير الوظائف الأميركي عن حزيران أظهر ارتفاع معدل البطالة عند أعلى مستوى في عامين ونصف مسجلاً 4.1. وتلقت تلك البيانات دعماً إضافياً من تقرير التضخم في أميركا عن نفس الفترة إذ تراجع مؤشر أسعار المستهلكين 0.1 على أساس شهري. وقادت صناديق السندات الأميركية حركة استقبال التدفقات بواقع 3.77 مليار دولار وذلك لسادس أسبوع على التوالي من صافي عمليات الشراء. فيما تلقت الصناديق الأوروبية والآسيوية 3.22 مليار و1.53 مليار دولار على الترتيب. واشترى المستثمرون سندات حكومية بقيمة 1.97 مليار دولار، وذلك للأسبوع الـ11 على التوالي من التدفقات. فيما تلقت سندات الشركات 1.09 مليار دولار. فيما شهدت صناديق الأسهم العالمية الأسبوع الثالث على التوالي من التدفقات رغم أنها سجلت مستويات ضعيفة بواقع 114 مليون دولار. أما صناديق المعادن النفيسة فشهدت أول تدفقات إيجابية في 3 أسابيع عند 155.9 مليون دولار.