أستون فيلا يحرم الأهلي السعودي وبرشلونة من صفقة ذهبية

2024-07-13 16:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أفادت وسائل اعلام انجليزية، بان فريق استون فيلا، حرم فريق الأهلي السعودي وبرشلونة الاسباني من صفقة ذهبية لضمن أمادو أونانا، نجم المنتخب البلجيكي ونادي إيفرتون.

وتلقت إدارة النادي الأهلي السعودي، ردًا من أونانا، على العرض الذي تقدمت به لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرتبط أونانا (22 عامًا)، بعقدٍ طويل الأمد مع إيفرتون ينتهي في يونيو 2027، وسبق للبلجيكي اللعب لأندية هوفنهايم وهامبورج في ألمانيا، وليل الفرنسي.

وقال الصحفي البلجيكي ساشا تافوليري، في تغريدة عبر حسابه بمنصة "X"، اليوم السبت (13 تموز 2024)، إن أمادو أونانا رفض عرضًا لمدة 3 سنوات للانضمام إلى أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين.

وأضاف ان "النادي الأهلي السعودي استطلع رأي اللاعب البلجيكي قبل التقدم بعرض رسمي إلى ناديه إيفرتون، لكن أونانا رفض وأبدى رغبته في البقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز".

وفي نفس السياق، أكد صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن نادي أستون فيلا، بات الأقرب بقوة من ضم أمادو أونانا نجم إيفرتون، مقابل 60 مليون يورو، بعدما كان هدفًا لبرشلونة أيضًا.

وتسعى إدارة الأهلي لتعزيز صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، من أجل المنافسة على البطولات المحلية بعدما غادر الموسم الماضي صفر اليدين، في ظل سيطرة الهلال على كافة الألقاب.

المصدر: وكالات