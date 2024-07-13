تعليق برلماني بشأن التغييرات في مناصب القيادات الامنية والعسكرية

2024-07-13 16:24:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علقت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، اليوم السبت (13 تموز 2024)، على اجراء تغييرات في المناصب الامنية والعسكرية من قبل القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني.

وقال عضو اللجنة علاوي البنداوي في حديث لـ "بغداد اليوم " ان "التغييرات في المناصب الامنية والعسكرية امر طبيعي وليس فيه اي استهداف سياسي او غيره بل يأتي ضمن نهج تجديد الدماء".

وبين البنداوي انه "من الخطأ الكبير استمرار اي قائد امني وعسكري في منصبه لسنوات طويلة بل يجب ان تكون هناك تغييرات دورية وهذا الامر ينفع المؤسسات الامنية والعسكرية ونحن نشيد بها في لجنة الامن والدفاع البرلمانية".

وكشف مصدر امني رفيع، يوم أمس الجمعة (12 تموز 2024)، عن تغييرات كبيرة ستطال قادة في الجيش العراقي ووزارة الدفاع خلال الساعات القادمة.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه باقالة وتدوير وتكليف عدد من القادة الامنيين في الجيش العراقي ووزارة الدفاع"، مبيناً أن "التغييرات ستشمل قائد القوات البرية وقيادات عمليات نينوى وصلاح الدين ودائرة الإسناد الهندسي والفرقة 21".

واضاف أن "منصب قائد الفرقة 14 سيكون اما اللواء ركن نصير مهدي صالح أو العميد الركن حسين منديل جارح، في حين سيتسلم منصب قائد الفرقة 21 العميد الركن مقداد زينل الشبكي".

وكان مصدر امني قد افاد لـ"بغداد اليوم"، في وقت سابق بان القائد العام للقوات المسلحة اصدر امرا بإقالة قائد الفرقة الرابعة عشرة في الجيش العراقي، اللواء الركن شكر روضان النعيمي من منصبه".