الكهرباء تعلن انجاز محطة الفاو الثانوية في البصرة وتشغيل عدد من الخطوط (فيديو)

2024-07-13 17:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

اعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية، اليوم السبت (13 تموز 2024)، عن انجاز محطة الفاو الثانوية اضافة لتشغيل خط 400 kv من محطة شط البصرة ماساهم في استقرار الفولتية وزيادة ساعات التجهيز.

وقال مدير عام الشركة علي زهير في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الكهرباء استقرت في قضائي الفاو وابي الخصيب وناحية السيبة بعدما عانت كثيرا جراء الانخفاض المستمر للفولتية وبالتالي نستطيع القول إن الكهرباء استقرت في مناطق جنوب البصرة".

وجدد مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة" تأكيده بضرورة الترشيد من قبل المواطنين لاستمرار تجهيز الكهرباء لهم سيما مع الارتفاع المستمر لدرجات الحرارة.





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