العتبة الحسينية المقدسة: اتخذنا إجراءات لتقليل الحرارة على الزائرين وتسهيل حركتهم

2024-07-13 17:24:01 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة – واع – عباس الرحيميأوضحت العتبة الحسينية المقدسة، اليوم السبت، استعداداتها لإحياء زيارة عاشوراء في العاشر من محرم الحرام، لافتةً إلى اتخاذ إجراءات لتقليل الحرارة على الزائرين وتسهيل حركتهم.وقال المنسق الإعلامي للأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة جمال الدين الشهرستاني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة تهيأت لإحياء زيارة العاشر من محرم الحرام باستعدادات واسعة لاستقبال الزوار والمواكب وذلك بعدة عمليات".وأضاف، أن "تلك العمليات تضمنت تغطية الشوارع المتاخمة للأمانة العامة للعتبة الحسينية بالقماش العازل للحرارة أو ما نطلق عليه (عملية التضليل) كشارع الشهداء وشارع القبلة وشارع بين الحرمين الشريفين وشارع السدرة ودعمها بمضخات الماء والمرشات لتبريد الجو وتغيير المناخ الموجود لتقليل الحرارة".وتابع، "وكذلك تم توفير إجراءات تضمنت تغطية الطريق للأبواب المخصصة لدخول وخروج المواكب الحسينية وركضة طويريج وكذلك تجهيز مضيف الإمام الحسين بالوجبات الغذائية الإفطار والغداء والعشاء".وأشار إلى، أن "الإجراءات والاستعدادات تضمنت ايضاً تكليف 1500 متطوع من المحافظات كافة للمشاركة في خدمة زوار الإمام الحسين (عليه السلام) بالإضافة إلى عملية تسهيل انتقال الزوار من وإلى مدينة كربلاء المقدسة عبر أسطول من الباصات والسيارات الخاصة بالعتبة الحسينية المقدسة".وأكد كذلك، أن "الاستعدادات شملت فتح جميع مناطق التطوير في العتبة الحسينية كالسراديب والطابق الثاني والثالث من المراحل التي تم إنجازها والتي ما زالت تحت الأعمار للزوار الكرام وفتح صحن العقيلة زينب (عليها السلام) الذي هو تحت الإنشاء لزوار الأمام الحسين وتجهيز الساحات القريبة من الأمانة العامة لاستضافة الزوار الكرام".