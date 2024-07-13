سقوط ضابط عراقي ضحية خلال اشتباكات مع داعش في "خان بني سعد" (فيديو)

2024-07-13 17:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بمقتل ضابط بالجيش العراقي خلال اشتباكات جرت مع عناصر من تنظيم "داعش" في منطقة "خان بني سعد" جنوبي غربي محافظة ديالى.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، إن"ضابطا برتبة مقدم وهو آمر سرية قائد شرطة ديالى قتل خلال اشتباك مع عناصر تنظيم داعش خلال عملية منطقة عرب جبار وبساتين العيط بناحية خان بني سعد جنوب غربي ديالى".

وأضاف المصدر، أن"منتسبين من الشرطة أيضا أصيبوا بالعملية وما تزال الاشتباكات مع الارهابيين مستمرة على ضفاف نهر ديالى".

ومنذ صباح اليوم، تخوض القوات الأمنية العراقية اشتباكات مسلحة مع عناصر من تنظيم داعش في منطقة "خان بني سعد" جنوبي غربي محافظة ديالى.

وشهدت المنطقة يوم أمس، اشتباكات مماثلة أسفرت عن مقتل عنصرين من التنظيم، أحدهما كان انتحاريا يرتدي سترة ناسفة.

ونفذت قيادة عمليات ديالى، صباح اليوم، عمليات تمشيط لمناطق (عرب جبار) وضفاف نهر ديالى.