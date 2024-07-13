يامال يكشف سبب إخفاء صورته مع ميسي: لا أرغب بالمقارنة

2024-07-13 17:36:02 - المصدر: واع

متابعة - واعكشف لامين يامال نجم برشلونة، اليوم السبت، سر إخفاء صورته المثيرة للجدل مع ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة ومنتخب الأرجنتين.وظهرت خلال الأسابيع الأخيرة صور ليامال عندما كان صغيراً رفقة أسطورته ليونيل ميسي خلال إحدى الحملات الخيرية التي أجراها برشلونة.وقال يامال، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لن أرتدي رقم 10 في الموسم الجديد، لأنه ملك أنسو فاتي، لذا فإن هذا القميص ليس متاحاً".وحول صورته المثيرة مع ميسي، قال يامال: "كان لدى والديّ الصورة بالفعل، لكن لم نعرضها لأننا لم نرغب في أن يقارنني الناس بميسي منذ البداية".وأضاف، "كانت صورتي مع ميسي مصادفة كبيرة، كان يمكن أن يكون مكاني أي طفل آخر في برشلونة، وآمل في اللعب ضد ميسي في بطولة الفيناليسما، إذا فازت إسبانيا والأرجنتين بالألقاب القارية".