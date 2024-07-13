2024-07-13 17:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، أن ناديي الشرطة والقوة الجوية سيمثلان العراق في البطولات الآسيوية بنسخة الموسم المقبل.

وقال مدير دائرة التراخيص بالاتحاد عمار عبد الرحمن في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "بطل مسابقة نجوم العراق للمحترفين للموسم الحالي نادي الشرطة سيمثل العراق في مسابقة النخبة الآسيوية للموسم المقبل".

وأضاف عبد الرحمن، أن "الوصيف نادي القوة الجوية سيشارك في مسابقة دوري أبطال آسيا (2) للموسم المقبل".