الجفاف يفاقم البطالة في الأرياف المغربية

2024-07-13 17:36:06 - المصدر: قناة الثامنة

ارتفع معدل البطالة في المملكة المغربية إلى مستوى قياسي بسبب الجفاف، حيث تضاءلت فرص العمل مقابل تراجع المساحات المزروعة. الجفاف الحاد للعام السادس على التوالي في المغرب، أدى الى رفع معدّل البطالة إلى مستوى قياسي، حيث يقف عمال زراعيون بجانب آلات حصاد وسط بلدة دار بلعامري شمال الرباط في انتظار فرصة عمل صارت نادرة في البوادي المغربية. وتضاءلت فرص العمل بالنسبة للمزارعين على الخصوص، بعد تراجع المساحات المزروعة بسبب الجفاف، وفق وزارة الزراعة، فيما ارتفع معدل البطالة ما بين الفصل الأول من سنة 2023 والفصل نفسه من هذا العام من 12,9% إلى 13,7%، وفق المندوبية السامية للتخطيط، وذلك جراء فقدان