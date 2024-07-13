دهوك.. اعتقال متهم بحوزته مادة الكريستال المخدرة

2024-07-13 17:36:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت مديرية مكافحة المواد المخدرة في اقليم كوردستان، اليوم السبت، عن اعتقال متهم مع ضبط كمية من مادة الكريستال المخدرة في مدينة دهوك.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بعد جمع المعلومات واستحصال قرار من قاضي تحقيق الاسايش، قامت فرق المديرية أمس 12 تموز الجاري بعملية في مدينة دهوك بإعتقال متهم بحوزته 35 ملغم من مادة الكريستال المخدرة".

واضاف البيان ان "المتهم محتجز الآن استنادا الى قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومازال التحقيق معه مستمرا".