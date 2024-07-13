2024-07-13 17:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن الحكومة اتبعت نهجاً اقتصادياً في الانفتاح على الشراكات المنتجة وتطوير البيئة الاستثمارية بالعراق.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء- في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل وفد شركات مجموعة سيتك/ CETC الصينية المختصة بالطاقة وتكنولوجيا الإنشاءات والبنى التحتية".

وأشار السوداني- بحسب البيان- إلى "ما اتبعته الحكومة من نهج اقتصادي في الانفتاح على الشراكات المنتجة وتطوير البيئة الاستثمارية في العراق، بما يلائم الشركات العالمية ويجذب الاستثمارات ويعزز الشراكة مع القطاع الخاص العراقي، وتقديمها الضمانات السيادية الداعمة".

من جانبه، أعرب وفد المجموعة الصينية عن "رغبته بالاشتراك في قطاع البنى التحتية في العراق والإسهام في المشروعات التنموية والاقتصادية، بما يوسّع من مدى التعاون مع القطاعين الخاص والعام العراقيين وضمن مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية".