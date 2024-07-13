رصاص وشنق وحرق.. 3 حالات انتحار في ديالى خلال ساعات احدها لضابط

2024-07-13 17:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (13 تموز 2024)، عن تسجيل 3 حالات انتحار احداها لضابط في ساعات معدودة في ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "3 حالات انتحار تم تسجيلها في بعقوبة وبهرز خلال ساعات"، مبينا ان "احدها لضابط والحالتين المتبقيتين لفتاتين في مقتبل عمرهما".

واضاف ان "حالات الانتحار كانت باطلاق نار وشنق وحرق"، مؤكدا بان "الجثث تم نقلها الى الطب العدلي".

واشار الى ان "اليوم هو الاعلى في معدل الانتحار في ديالى بعد 2003 لتصل حالات الانتحار المسجلة الى اكثر من 30 خلال 2024".