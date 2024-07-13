السوداني يوافق على تخصيص قطع أراضي للقوات الأمنية

2024-07-13 17:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

وافق القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (13 تموز 2024)، على تخصيص قطع أراضي للقوات الأمنية في محافظة بابل.

وحصلت "بغداد اليوم" على وثيقة صادرة من مكتب النائب ياسر إسكندر وتوت، حملت هامش رئيس مجلس الوزراء تضمنت الموافقة على تخصيص قطع اراضي سكنية بواقع 5000 دونم ضمن مدينة الجنائن السكنية للقوات الأمنية (وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، جهاز المخابرات الوطني) من سكنة محافظة بابل تثمينا لجهودهم وتضحياتهم الكبيرة.



