استشهاد امر سرية حماية قائد شرطة ديالى بعملية العيط في خان بني سعد

2024-07-13 17:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – ديالى

افاد مصدر امني، اليوم السبت (13 تموز 2024)، باستشهاد امر سرية حماية قائد شرطة ديالى ومنتسب اخر، خلال عملية امنية في منطقة العيط بناحية خان بني سعد.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "القوات الأمنية اشتبكت مع عناصر عصابات داعش الإرهابية اثناء عمليات تمشيط قرى وبساتين منطقة العيط شرقي ناحية خان بني سعد جنوب غربي محافظة ديالى ما أدى الى استشهاد امر سرية حماية قائد شرطة ديالى وهو ضابط برتبة مقدم مع منتسب اخر".

وأضاف، أنه "تم فرض اجراءات امنية مشددة في البساتين والمناطق الزراعية فيما تواصل القوات الامنية التوغل لتعقب الإرهابيين".

وذكر مصدر امني في وقت سابق، أن قوة مشتركة كانت تقوم بعملية تمشيط لضفاف نهر ديالى في محيط قرى العيط شرقي بني سعد قبل ان تشتبك مع خلية ارهابية ما ادى الى اصابة اثنين من الجنود بجروح متفاوتة، مبيناً أن القوة نجحت في ضبط اثنين من المضافات السرية لخلايا داعش وتم تدميرهما، فيما اكد ان العملية مستمرة في تعقب الخلية الارهابية في المزارع القريبة من ضفاف نهر ديالى.