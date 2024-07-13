2024-07-13 17:48:07 - المصدر: منصة إيشان

ما زالت تركيا، تتجاهل الدعوات التي صدرت من الحكومة العراقية إلى إيقاف عمليتها العسكرية في الأجزاء الشمالية من العراق، وكثّفت قصفها الجوي والمدفعي على عدد من المناطق. واليوم السبت، نقلت وكالة الأناضول عن وزارة الدفاع التركية إعلانها “تحييد 11 إرهابيا من تنظيم بي كي كي الانفصالي شمال العراق، في منطقتي منطقتي هاكورك وغاره”، فيما أكدت […]

ظهرت المقالة أنقرة “تتجاهل” بغداد وتكثّف قصفها الجوي والمدفعي على المناطق العراقية أولاً على ايشان.