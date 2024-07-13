2024-07-13 17:48:07 - المصدر: منصة إيشان

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن نصف أموال سرقة الأمانات الضريبية التي تُعرف بـ “سرقة القرن”، قد هُرِّبت إلى خارج العراق، فيما أشار إلى أن الحكومة تواصل جهودها لاستعادتها. وذكر مكتبه الإعلامي في بيان ورد لـ “إيشان”، أن السوداني أجرى زيارة إلى مقر هيأة النزاهة الاتحادية، وترأس اجتماعاً أشار فيه إلى ما تمثله هيأة […]

ظهرت المقالة السوداني: نصف أموال سرقة القرن هُربت خارج العراق.. جهودنا مستمرة لاستعادتها أولاً على ايشان.