شركات صينية تبلغ السوداني رغبتها بالاشتراك في قطاع البنى التحتية والمشروعات الاقتصادية

2024-07-13 17:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعربت شركات مجموعة سيتك/ CETC الصينية، المختصة بالطاقة وتكنولوجيا الإنشاءات والبنى التحتية، يوم السبت، عن رغبتها بالاشتراك في قطاع البنى التحتية والمشروعات الاقتصادية في العراق.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من المجموعة الى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وأشار السوداني بحسب بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز، إلى ما اتبعته الحكومة من نهج اقتصادي في الانفتاح على الشراكات المنتجة، وتطوير البيئة الاستثمارية في العراق، بما يلائم الشركات العالمية ويجتذب الاستثمارات ويعزز الشراكة مع القطاع الخاص العراقي، وتقديمها الضمانات السيادية الداعمة.

من جانبه، أعرب وفد المجموعة الصينية عن رغبته بالاشتراك في قطاع البنى التحتية في العراق، والإسهام في المشروعات التنموية والاقتصادية، بما يوسّع من مدى التعاون مع القطاعين؛ الخاص والعام العراقيين، وضمن مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية.