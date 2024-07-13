351 مليار ريال .. إنفاق قطر للطاقة بحلول 2027

2024-07-13 18:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

توقعت قطر للطاقة بلوغ إنفاقها الرأسمالي مستوى يبلغ نحو 351 مليار ريال قطري ما يعادل 96.4 مليار دولار بحلول عام 2027. وبحسب تقرير الاستدامة الصادر عن قطر للطاقة فقد أنفقت الشركة أكثر من 19 مليون ريال على مشاريع ومبادرات مختلفة للمسؤولية الاجتماعية والبيئية خلال عام 2023. وتمتلك قطر للطاقة محفظة استثمارية ومتنوعة من المشاريع في قطر وأنحاء مختلفة بالعالم وعلى رأسها مشروع توسعة حقل الشمال وهو أكبر مشروع للغاز قيد الإنشاء على مستوى العالم. ويستهدف المشروع زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال لقطر من 77 مليون طن سنوياً في الوقت الحاضر إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2026 بمرحلته الأولى، على أن تصل زيادة الإنتاج إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول العام 2027 ضمن المرحلة الثانية ثم بلوغ مستويات الإنتاج 142 مليون طن سنوياً قبل نهاية 2030.