الاقتراب من "وكر دبابير".. اشتباكات العيط قد تكشف عن "كنز أهداف"- عاجل

2024-07-13 18:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أكد مصدر مطلع، اليوم السبت (13 تموز 2024)، بأن اتصالات مكثفة تجري بين ديالى وبغداد لتقييم الموقف الأمني في منطقة العيط جنوب غرب ديالى، بعد ان تسبب الاقتراب من "عش دبابير" وماتبعها من اشتباكات واستشهاد ضابط ومنتسب، باعادة التفكير حول أهمية هذه المنطقة أمنيًا.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الاشتباكات العنيفة التي جرت صباح اليوم وما بعد الظهر في منطقة العيط 25كم جنوب غرب ديالى على مقربة من خان بني سعد تدل على اننا امام عدة خلايا ارهابية كانت مختبئة في البساتين والاحراش"، لافتا الى ان "تقدم القوات الامنية من عدة محاور دفع الى محاصرتها في مثلث جغرافي محدد".

واضاف ان "اتصالات مكثفة تجري حاليا بين بغداد وديالى لتقيم الموقف الامني في العيط بعد سقوط شهداء وجرحى بينهم ضابط في الاشباكات التي استخدمت بها اسلحة خفيفة ومتوسطة"، مؤكدا بان "هناك ترقب لوصول وفد امني رفيع بناء على تعليمات السوداني".

واشار الى ان "العيط ربما ستكشف عن المأوى الاهم لخلايا داعش على مستوى ديالى وتظهر سر اختفاء العديد من القيادات المهمة في السنوات الاخيرة"، مبينا ان "حدة الاشتباكات تدل على ان داعش يحمي اسماء مهمة في التنظيم".

واستشهد امر سرية وحدة حماية قائد شرطة ديالى وهو ضابط برتبة مقدم مع منتسب اخر بعد تعرضهم لاصابات في اشتباكات حصلت خلا مطاردة الارهابين في بساتين منطقة العيط جنوب غرب ديالى في وقت سابق من اليوم.