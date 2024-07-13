اشتباكات "قرية العيط".. مثال على استراتيجية جديدة "اصطادت" 8 قادة داعشيين خلال 24 ساعة

2024-07-13 18:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت (13 تموز 2024)، ان عملية تعقب قيادات داعش يوم امس في قرية زراعية جنوب غرب ديالى والتي ادت لمقتل اثنين من قادة التنظيم، تأتي ضمن سياق الاستراتيجية التي تم اعتمادها خلال العام الحالي وقادت لـ"اصطياد" العديد من قادة التنظيم الارهابي.

وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "عملية تعقب خلية إرهابية في منطقة العيط بديالى وقتل اثنين من ابرز قادة داعش هي جزء من استراتيجة مهمة اعتمدتها العمليات المشتركة خلال 2024 والتي تعتمد بالاساس على تفعيل الجهد الاستخباري يضاف اليها العنصر الفني والذي خلق انتقالة نوعية واسهم في احباط الكثير من العمليات الارهابية".

واضاف ان "8 ارهابين قتلوا خلال الساعات 24 الماضية في 3 عمليات منفصلة من قبل الاجهزة الامنية من بينها ديالى"، لافتا الى ان "ماتحقق نصر استخباري بامتياز وعكس رؤية زادت من معدلات اصطياد قادة داعش خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي".

واشار الى انه "بدأنا نحصد ثمار الاستراتيجية الجديدة من خلال عدد من تم قتلهم من قيادات داعش خلال الاشهر الماضية والسعي الى تجفيف ما تبقى من منابع الارهاب"، لافتا الى ان "مساعي التنظيم في استغلال المناطق النائية والبعيدة للاختباء وشن هجمات فشلت والدليل بان جميع العمليات وصلت الى مناطق بعيدة وتم من خلال جهد استثنائي في قتل العديد من قيادات داعش الارهابي".

وفي وقت سابق، كشف مصدر امني عن تفاصيل اشتباك القوات الامنية مع العناصر الارهابي في احدى قرى ديالى، مشيرا الى ان قوة مشتركة كانت تقوم بعملية تمشيط لضفاف نهر ديالى في محيط قرى العيط شرقي بني سعد قبل ان تشتبك مع خلية ارهابية ما ادى الى اصابة اثنين من الجنود بجروح متفاوتة.

وقالت العمليات المشتركة، ان "العملية في بساتين العيط اسفرت عن قتل إرهابيين اثنين احدهما المجرم المكنى (ابو الحارث) ما يسمى مسؤول خان بني سعد ضمن قاطع ديالى".