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رئيس الوزراء يستقبل مجموعة من المعنيين بالآداب والفنون بمناسبة يوم الطفل العراقي

رئيس الوزراء يستقبل مجموعة من المعنيين بالآداب والفنون بمناسبة يوم الطفل العراقي
رئيس الوزراء يستقبل مجموعة من المعنيين بالآداب والفنون بمناسبة يوم الطفل العراقي
2024-07-13 18:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واع 

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مجموعة من الكتّاب والفنانين والمسرحيين المعنيين بالآداب والفنون المختصة بالطفولة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء- في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل مجموعة من الكتّاب والفنانين والمسرحيين المعنيين بالآداب والفنون المختصة بالطفولة، بمناسبة يوم الطفل العراقي".

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