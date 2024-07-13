رئيس الوزراء يستقبل مجموعة من المعنيين بالآداب والفنون بمناسبة يوم الطفل العراقي

2024-07-13 18:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مجموعة من الكتّاب والفنانين والمسرحيين المعنيين بالآداب والفنون المختصة بالطفولة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء- في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل مجموعة من الكتّاب والفنانين والمسرحيين المعنيين بالآداب والفنون المختصة بالطفولة، بمناسبة يوم الطفل العراقي".