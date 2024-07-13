2024-07-13 18:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

بحثت سفيرة جمهورية العراق لدى المملكة العربية السعودية صفية السهيل مع وزير التجارة السعودي ماجد عبد الله القصبي، اليوم السبت، التحضيرات الجارية في بغداد لاستضافة اجتماعات المجلس التنسيقي العراقي - السعودي في الربع الأخير من العام الحالي.

وقالت وزارة الخارجية- في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "سفيرة جمهورية العراق لدى المملكة العربية السعودية، صفية طالب السهيل، التقت- برفقة رئيس لجنة الأخوة والصداقة العراقية السعودية النائب شعلان الكريم والوفد المرافق له- وزير التجارة السعودي ماجد عبد الله القصبي، رئيس المجلس التنسيقي عن الجانب السعودي".

وأضافت، أنه "تم خلال اللقاء استعراض الجهود التشريعية المبذولة في مجلس النواب العراقي لتأطير التعاون بين البلدين، وبحث فرص تعزيز العلاقات والشراكات الثنائية بين جمهورية العراق والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، كما تم التطرق إلى التحضيرات الجارية في بغداد لاستضافة اجتماعات المجلس التنسيقي العراقي السعودي في الربع الأخير من هذا العام".

وتابعت، أن "هذا اللقاء يأتي في إطار الزيارة التي تقوم بها لجنة الأخوة والصداقة العراقية السعودية في مجلس النواب العراقي إلى المملكة للمدة من 7 إلى 13 تموز 2024".