2024-07-13 18:42:06 - المصدر: منصة إيشان

أعلن نائب الشؤون الدولية بالسلطة القضائية الإيرانية كاظم غريب آبادي، إرسال قائمة بأسماء 120 “إرهابياً” إلى العراق لتسليمهم، تمهيداً لمحاكمتهم في إيران. ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن آبادي قوله: “سيتم رفع قضية ضد جميع الجماعات الإرهابية وسيتم طلب تسليمهم من الدول الأجنبية المعنية؛ والخطوة التالية هي محاكمة الإرهابيين”. وأضاف: “تم إرسال قائمة تضم ما يقرب […]

ظهرت المقالة إيران تخاطب العراق لتسليمها ١٢٠ “إرهابياً”: نريد محاكمتهم أولاً على ايشان.