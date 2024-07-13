بلدية كربلاء المقدسة تفصل خطتها الخدمية للزيارة وتؤكد الاستعانة بـ 496 آلية

2024-07-13 19:00:02 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة -واع - عباس الرحيميفصلت مديرية بلدية كربلاء المقدسة، اليوم السبت، خطتها الخدمية، مؤكدة الاستعانة بـ 496 آلية.وقال مدير بلدية كربلاء حسن الشريفي، لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن "المديرية استنفرت جهودها كافة وصولا إلى يوم العاشر من محرم؛ لتقديم الخدمات لزوار الإمام الحسين عبر دخول قواطع البلدية الثمانية إلى مركز المدينة ودعم وإسناد القاطع البلدي الأول، فضلاً عن شعبة الحدائق والمتنزهات في مديرية بلدية كربلاء التي رفدت بعمالها هذا القاطع لجمع النفايات".وأضاف الشريفي، "كذلك باشر الأسطول الآلي التابع للمديرية بالعمل وبواقع (496) آلية تخصصية في مجال التنظيف منذ دخوله في حالة الإنذار بواقع ثلاث وجبات عمل في اليوم".وتابع الشريفي، "كذلك وفرت شعبة البيئة ثلاث محطات وسطية للطمر الصحي، فضلاً عن وجود خلايا طمر دائمية تم استحداثها لاستيعاب كميات النفايات".وأكد، أن "هناك جهودا مستمرة لتهيئة ساحات لاستقبال الزائرين عبر فرشها بالسبيس، كما ستقوم المديرية في الأيام المقبلة بحملات إكساء لعدد من الشوارع والساحات".وأشار الشريفي إلى، أنه "تم فتح العديد من الطرق والمحاور، إضافة إلى أن العمل جار لفتح طريق جديد من محور بغداد باتجاه طريق الرشدية في محيط المدينة القديمة، كذلك سيتم فتح دوار الحسين الأول الذي يربط طريق النجف باتجاه الحج البري بطول (11) كم، والذي سيدخل الخدمة، والشارع الرابط لطريق الشهيد أبي مهدي المهندس من تقاطع طريق النجف باتجاه طريق بابل- كربلاء والذي أيضا سوف يدخل الخدمة خلال أيام الزيارة الأربعينية".