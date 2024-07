2024-07-13 19:08:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:حذر رئيس لجنة الصحة في مجلس محافظة ذي قار الدكتور أحمد الخفاجي، من خطر النفايات الطبية على الصحة العامة والبيئة، خاصة تلك الناتجة عن القطاع الصحي الخاص. وأوضح الخفاجي خلال استضافته عبر اذاعة وتلفزيون الناصرية أن المستشفيات الحكومية تمتلك محارق طبية للتخلص الآمن من النفايات، وأن المستشفيات التي...

The post رئيس لجنة الصحة في مجلس ذي قار يحذر من مخاطر مخلفات المستشفيات الاهلية بالمحافظة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.