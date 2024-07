تلفزيون الناصرية: رئيس لجنة الصحة يؤكد تعثر انجاز 4 مستشفيات جديدة بالمحافظة

2024-07-13 19:08:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:حذر ارئيس لجنة الصحة في مجلس محافظة ذي قار لدكتور أحمد الخفاجي، من أزمة صحية خانقة تعصف بالمحافظة، مرجعا ذلك إلى نقص حاد في السعة السريرية بالمستشفيات وندرة الأطباء الاخصاصيين. وأوضح الخفاجي، خلال برنامج “هموم الناس” في تلفزيون الناصرية بان المحافظة لم تشهد بناء أي مستشفى جديد منذ...

