2024-07-13 19:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، أن القوات الامنية كشفت وكرا مهما لعصابات تنظيم داعش الارهابي، مؤكدة ان منطقة العيط في خان بني سعد تحت قبضة قواتنا الامنية والعملية الامنية مستمرة.

وقال المتحدث بأسم قيادة العمليات اللواء الطيار تحسين الخفاجي لوكالة شفق نيوز، إن "قواتنا الامنية في قيادة عمليات ديالى ومعها الجهد الاستخباري نجحت في كشف واحد من اهم اوكار عصابات داعش الارهابية في بساتين العيط بمنطقة خان بني سعد في ديالى حيث كانت هناك جهود استخبارية في يوم الجمعة ساهمت في قتل ارهابيين اثنين واليوم نجحت قواتنا بقتل عدد من الارهابيين".

وأضاف الخفاجي أن "قيادة عمليات ديالى تفرض سيطرة كاملة على المنطقة وهي بقبضة ابطالنا والعملية مستمرة لتطهير الموقع بالكامل من هذه المجاميع الإرهابي".

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم السبت، الاشتباك مع عناصر داعش ضمن بساتين العيط في محافظة ديالى.

وذكرت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن القطعات الأمنية ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى، وبعد أن شرعت بعملية أمنية اليوم السبت، في بساتين العيط ذات التعقيد الجغرافي الكبير التي تحتوي على بزول وأحراش وأشجار تحد من الرؤية او تمنعها نهائياً، حاصرت مجموعة من العناصر الإرهابية ضمن هذه المنطقة".

وأضافت أن "القوات تمكنت من قتل عدد منهم وإصابة آخرين بعد الاشتباك معهم، كما أسفر الواجب عن استشهاد عدد من المقاتلين وإصابة آخرين، فيما ما تزال العملية مستمرة بناءً على معلومات استخبارية دقيقة".

يذكر أن العملية الأمنية التي نفذت أمس الجمعة في بساتين العيط أسفرت عن قتل إرهابيين اثنين أحدهما المكنى (أبو الحارث) ما يسمى مسؤول خان بني سعد ضمن قاطع ديالى، وفقاً لبيان العمليات المشتركة.