2024-07-13 19:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حذر عضو مجلس عشائر جنوب الموصل خالد الجبوري، اليوم السبت (13 تموز 2024)، من تأثر محافظة نينوى بالصراعات السياسية الحالية، مستذكرا أزمة سقوط المحافظة بسبب الخلافات السياسية.

وقال الجبوري في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الخلافات السياسية الحالية في نينوى سيدفع ثمنها المواطن الموصلي، والانقسام ليس في صالح أحد إطلاقا".

وأضاف أن "الخلافات السابقة بين القوى السياسية استغلالها الإرهاب، ونتج عنها ما نتج من دمار كبير شهدته محافظة نينوى في سنوات 2014 وما لحقها".

وأضاف أن "نينوى تنفست قليلا بعد استقرار الأوضاع الأمنية، ووجود حملات بناء وأعمار، ولكن استمرار الوضع الحالي مع الانقسام سيدفع ثمنه المواطن الموصلي، وتؤثر على الاستقرار، ويجب على السياسين التفاهم فيما بينهم".

وفي وقت سابق، وصف محافظ نينوى عبدالقادر الدخيل، الخلافات السياسية في نينوى بأنه سيعرقل عملية الاعمار والبناء في المحافظة، وذلك بعد اعلان تحالف نينوى الموحدة بتعليق حضوره في جلسات مجلس المحافظة، فضلا عن الاعضاء الكرد، وذلك احتجاجا على "التغيير الشامل" لرؤساء الوحدات الادارية في المحافظة، الذي قامت به بعض اعضاء التحالفات من الاقليات وبعض الاعضاء السنة بالتعاون مع التحالفات المقربة من الاطار التنسيقي في نينوى من الاقليات والشبك والايزيديين.