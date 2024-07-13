الإعلام الأمني: قتل عدد من الإرهابيين بعملية أمنية في ديالى

2024-07-13 19:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، قتل عدد من الإرهابيين بعملية أمنية في بساتين العيط بمحافظة ديالى، مشيرةً إلى أن العملية ما تزال مستمرة.

وذكرت الخلية في بيان، تلقته وكالة الانباء العراقية،(واع)، أنه "بعد أن شرعت القطعات الأمنية ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى بعملية أمنية في بساتين العيط ذات التعقيد الجغرافي الكبير التي تحتوي على بزول وأحراش وأشجار تحد من الرؤية او تمنعها نهائياً، حاصرت القطعات الأمنية مجموعة من العناصر الإرهابية ضمن هذه المنطقة، وقتلت عدداً منهم وإصابة آخرين بعد الاشتباك معهم".

وأضاف البيان: "كما أسفر الواجب عن استشهاد عدد من المقاتلين وإصابة آخرين، فيما لا تزال العملية مستمرة بناءً على معلومات استخبارية دقيقة"، مؤكدا ان "القطعات الأمنية تعمل على تمشيط المنطقة بشكل دقيق".

يذكر أن العملية الأمنية التي نفذت يوم أمس الجمعة، في بساتين العيط أسفرت عن قتل إرهابيين اثنين أحدهما المجرم المكنى "أبو الحارث"، ما يسمى مسؤول خان بني سعد ضمن قاطع ديالى.