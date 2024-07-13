الإعلام الأمني: الاستعانة بطائرات استطلاع ونشر كاميرات مراقبة لتأمين زيارة عاشوراء

2024-07-13 19:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – محمد الطالبيكشفت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، عن مميزات ومضامين خطة زيارة عاشوراء، وفيما أكدت أنها تتكون من شقين أمني وخدمي، أشارت إلى الاستعانة بطائرات استطلاع ونشر كاميرات مراقبة بعموم المدينة لدعم الجهد الأمني والاستخباري.وقال رئيس خلية الإعلام الأمني، اللواء تحسين الخفاجي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "خطة شهر محرم الحرام وزيارة عاشوراء لهذا العام تتميز عن الأعوام الماضية وهي بشقين خطة أمنية وخدمية"، مؤكدا أن "الخطة استندت على كثير من الإمكانيات والقدرات".وأضاف أن "‏الخطة الأمنية بدأت بعمليات استباقية و إعادة توزيع القطاعات، واعتمدنا على جهد استخباراي كبير، فضلا عن تقليل عسكرة المجتمع، إضافة إلى المراقبة الجوية على مدار 24 ساعة، حيث دخلت الخدمة طائرات CH5 ، هذه الطائرات مهمة جدا وذات إمكانيات وقدرات عالية في الاستطلاع والاستكشاف لمعالجة الأهداف".وأشار إلى، أنه "تم المباشرة بجهد استخباراتي مميز عن طريق نشر عناصر كبيرة بالزي المدني، كما بدأنا بالعمل على محاربة الإشاعة المسيئة للزائرين، إضافة إلى الاهتمام بالمواكب، فضلا عن زيادة العنصر النسائي في التفتيش ومنع أي خرق امني".وأوضح، أن "الخطة الخدمية لهذا العام شملت إقامة مشاريع خدمية مثل مشاريع الماء والطرق والكهرباء وتوفير كل ما يخدم الزائرون، فضلا عن توفير النقل وساحات مخصصة للمركبات ووقوف الزائرين أثناء تأدية الزيارة"، مؤكدا أن "خطة العام الجاري 2024 أخذت طابعا جديدا".‏وأكد الخفاجي، أن "محافظة كربلاء المقدسة تمكنت من نصب منظومة كاميرات مراقبة في جميع مناطقها، مما يسهل من عملية الجهد الأمني والاستخباري".