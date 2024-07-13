السيد الحكيم يدين مجزرة الكيان الصهيوني في مخيم المواصي بغزة

2024-07-13 20:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأدان رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم السبت، المجزرة الوحشية التي ارتكبها الكيان الصهيوني في مخيم المواصي بقطاع غزة، مجدداً دعوته إلى المجتمع الدولي للتدخل العاجل لوقف ما يحصل من كوارث.وقال السيد الحكيم في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "نتابع بقلق بالغ ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني المظلوم من مجازر وحشية وآخرها ما ارتكبه الكيان الإسرائيلي اليوم في مخيم المواصي، حيث طالت آلته العسكرية بالصواريخ بنحو متعمد خيام النازحين مخلفة أعداداً كبيرة من الضحايا غالبيتهم نساء وأطفال".وأضاف، "إننا إذ ندين بشدة ما يحصل في قطاع غزة المحاصر من قصف بحري وجوي وأرضي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، نجدد دعوتنا المجتمع الدولي التدخل العاجل لوقف ما يحصل من كوارث ضد الحرث والنسل واستنزاف وقتل ممنهج يطال الحياة بكل تفاصيلها".